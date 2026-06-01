Футболист «Ростова» вошел в заявку сборной Ирана на ЧМ

Иранская федерация футбола объявила состав национальной команды для чемпионата мира-2026, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.

В заявку сборной Ирана попал полузащитник ростовского клуба Мохаммад Мохеби. Кроме того, в состав вошли несколько игроков, ранее выступавших в российских клубах: Милад Мохаммади (бывший игрок «Ахмата»), Саид Эззатоллахи (играл за «Ростов», «Анжи» и «Амкар») и Мохаммад Горбани (выступал за «Оренбург»). Экс-форвард петербургского «Зенита» Сердар Азмун в состав на турнир не вошёл.

Ведущим нападающим иранской сборной выступает Мехди Тареми из греческого «Олимпиакоса». Футболист имеет опыт игры за португальский «Порту» и итальянский «Интер». На групповом этапе ЧМ-2026 Иран встретится с Новой Зеландией (16 июня), Бельгией (21 июня) и Египтом (27 июня).