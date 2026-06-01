ЧМ-2026 по футболу: даты, города, стадионы и расписание всех матчей

Одно из главных мировых спортивных событий — чемпионат мира (ЧМ) по футболу — пройдет с 11 июня по 19 июля сразу в трех странах: США, Канаде и Мексике.

В каких городах, и на каких стадионах состоятся игры чемпионата, а также полное расписание матчей и интересные факты мундиаля, в материале «Рамблера».

Формат ЧМ-2026: 48 команд, 12 групп, 104 матча

Впервые в истории чемпионат мира принимают три страны. Мексика уже принимала чемпионаты мира дважды — в 1970 и 1986 годах. США проводили турнир в 1994-м. Для Канады же это первый опыт такого уровня, отмечает издание «Бомбардир».

Еще одним нововведением стало то, что участие в турнире примут 48 команд, вместо 32. Из-за большего количества участников будет сыграно 104 матча, вместо привычных 64. Расширенный формат турнира дает шанс заявить о себе сборным, которые раньше оставались за бортом таких грандиозных спортивных событий.

Дебютантов в этом году оказалось четыре — Кабо-Верде, Кюрасао, Узбекистан и Иордания. Таким образом, рекорд ЧМ-2006 устоял: на мундиале в Германии были впервые представлены сразу шесть стран — Тринидад и Тобаго, Ангола, Гана, Того, Кот-д’Ивуар и Украина, отмечает «Советский спорт».

Где пройдет ЧМ-2026: страны, города и стадионы

Турнир примут 16 городов. Большая часть матчей пройдет в США - 78 встреч. На трех стадионах в Мексике будет проведено 13 игр, столько же матчей примут и два стадиона в Канаде.

В американской Атланте на стадионе Mercedes-Benz пройдут восемь встреч: пять матчей группового турнира, а также по одной игре 1/16 и 1/8 финала и полуфинал. Стадион был открыт в 2017 году, его вместимость 75 000 человек. В Бостоне, на стадион Gillette, где могут разместиться 65 000 человек, состоятся семь встреч чемпионата мира по футболу: пять матчей группового этапа, одна игра 1/32 финала и первый четвертьфинал.

На большом стадионе в Арлингтоне, вместимостью 94 000 человек, пройдет сразу девять матчей: пять игр группового этапа, две — 1/32 финала, один матч 1/16 финала и первый полуфинал, пишет «Лента.ру».

На стадионе Arrowhead в Канзас-Сити пройдут четыре встречи группового этапа, по одному матчу 1/32 и 1/4 финала. Стадион был открыт в 1972 году и вмещает 73 тысячи человек. Лос-Анджелес (стадион SoFi) примет восемь игре, в том числе два матча 1/32 финала, а также четвертьфинал. В Майами (стадион Hard Rock) и в Филадельфия (стадион Lincoln Financial Field) пройдут семь и пять игр ЧМ-2026 соответственно.

Также матчи будут проведены на стадионах в Нью-Джерси (MetLife), в Далласе (AT&T), в Сиэтле (Lumen Field), в Сан-Франциско (Levi's) и Хьюстоне (NRG). Финал чемпионата мира состоится в Нью-Йорке, на стадионе MetLife Stadium, способном вместить 82 500 человек. Стоит отметить исключительное географическое положение арены: она находится всего в 30 минутах езды от Манхэттена. Помимо финала на этом стадионе будут сыграны семь игр ЧМ-2026, в том числе и 1/32 и 1/16 финала.

В Мексике матчи примут арены Estadio Azteca (Мехико), Estadio Akron (Гвадалахара) и Estadio BBVA (Монтеррей). Один из крупнейших в мире футбольных стадионов Azteca служит домашней ареной сборной Мексики и футбольной команды «Клуб Америка». Именно тут состоится открытие ЧМ-2026 и еще четыре встречи. Стадион способен вместить 83 000 человек, он был открыт в 1966 году.

Канада представлена BMO Field (Торонто) и BC Place (Ванкувер). Домашний стадион футбольного клуба «Торонто» примет шесть игр, а арена футбольного клуба «Ванкувер Уайткэпс» — пять матчей группового этапа, а также по одной встрече в рамках 1/32 и 1/16 финала.

При этом большинство игр ЧМ-2026 пройдут не на классических футбольных аренах, а на крупных мультиспортивных стадионах, которые изначально строились под американский футбол. В частности, MetLife Stadium в Нью-Йорке является самой вместительной ареной из тех, на которых играют в главной лиге американского футбола - НФЛ. В 2014 году MetLife стал первым открытым стадионом, принявшим главное событие НФЛ – «Супербоул», отмечает «Российская газета».

Когда пройдет ЧМ-2026: даты и этапы турнира

Чемпионат мира по футболу в 2026 году будет длиться 39 дней. Согласно новым правилам, команды поделены на 12 групп. Последний раз формат менялся в 1998 году. Тогда количество сборных на ЧМ увеличили с 24 до 32-х, пишет «Спорт день за днем».

Сборные, занявшие первые и вторые места, а также 8 лучших команд, ставшие третьими, попадут в плей-офф. В играх на вылет будет 32 участника.

Группы и участники ЧМ-2026

В 2025 году на чемпионат мира прошли 16 команд из Европы, и Швеция стала первой в истории сборной, которая отобралась на ЧМ с последнего места в группе. Также отобраны девять команд из Африки и восемь из Азии, шесть команд из Южной Америки, в том числе Аргентина — действующий чемпион мира. Приедут на игры ЧМ-2026 три сборные Центральной Америки и стран Карибского бассейна, а также одна команда из Океании — Новая Зеландия. И, конечно, участие в турнире примут команды стран-хозяек США, Канады и Мексики.

Группа А Чехия, Мексика, ЮАР, Южная Корея

Группа B Швейцария, Катар, Босния и Герцеговина, Канада,

Группа C Бразилия, Гаити, Марокко, Шотландия

Группа D США, Парагвай, Австралия, Турция

Группа E Германия, Эквадор, Кот-д’Ивуар, Кюрасао

Группа F Нидерланды, Япония, Тунис, Швеция

Группа G Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия

Группа H Испания, Уругвай, Кабо-Верде, Саудовская Аравия

Группа I Франция, Сенегал, Норвегия, Ирак

Группа J Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания

Группа K Португалия, Колумбия, ДК Конго, Узбекистан

Группа L Англия, Хорватия, Гана, Панама

Расписание матчей ЧМ-2026

Групповой этап пройдет с 11–27 июня, плей-офф стартует с 28 июня, а финал состоится 19 июля. Откроет чемпионат игра между Мексикой и ЮАР, которая пройдет 11 июня в 22.00 по московскому времени на Estadio Azteca в Мехико. Именно на этом стадионе были сыграны два финала мундиаля, в 1970 и 1986 году.

Первый тур (московское время):

11 июня 22.00 Группа А. 1-й тур Мексика – ЮАР

12 июня 5.00 Группа А. 1-й тур Южная Корея – Чехия

12 июня 22.00 Группа B. 1-й тур Канада – Босния и Герцеговина

13 июня 4.00 Группа D. 1-й тур США – Парагвай

13 июня 22.00 Группа B. 1-й тур Катар – Швейцария

14 июня 1.00 Группа С. 1-й тур Бразилия – Марокко

14 июня 4.00 Группа С. 1-й тур Гаити – Шотландия

14 июня 7.00 Группа D. 1-й тур Австралия – Турция

14 июня 20.00 Группа E. 1-й тур Германия – Кюрасао

14 июня 23.00 Группа F. 1-й тур Нидерланды – Япония

15 июня 2.00 Группа E. 1-й тур Кот-д'Ивуар – Эквадор

15 июня 5.00 Группа F. 1-й тур Швеция – Тунис

15 июня 19.00 Группа H. 1-й тур Испания – Кабо-Верде

15 июня 22.00 Группа G. 1-й тур Бельгия – Египет

16 июня 1.00 Группа H. 1-й тур Саудовская Аравия – Уругвай

16 июня 4.00 Группа G. 1-й тур Иран – Новая Зеландия

16 июня 22.00 Группа I. 1-й тур Франция – Сенегал

17 июня 1.00 Группа I. 1-й тур Норвегия – Ирак

17 июня 4.00 Группа J. 1-й тур Аргентина – Алжир

17 июня 7.00 Группа J. 1-й тур Австрия – Иордания

17 июня 20.00 Группа K. 1-й тур Португалия – ДР Конго

17 июня 23.00 Группа L. 1-й тур Англия – Хорватия

18 июня 2.00 Группа L. 1-й тур Гана – Панама

18 июня 5.00 Группа K. 1-й тур Узбекистан – Колумбия

Второй тур (московской время):

18 июня 19.00 Группа A. 2-й тур Чехия – ЮАР

18 июня 22.00 Группа B. 2-й тур Швейцария – Босния и Герцеговина

19 июня 1.00 Группа B. 2-й тур Канада – Катар

19 июня 4.00 Группа A. 2-й тур Мексика – Южная Корея

19 июня 22.00 Группа D. 2-й тур США – Австралия

20 июня 1.00 Группа С. 2-й тур Шотландия – Марокко

20 июня 3.30 Группа С. 2-й тур Бразилия – Гаити

20 июня 6.00 Группа D. 2-й тур Турция – Парагвай

20 июня 20.00 Группа F. 2-й тур Нидерланды – Швеция

20 июня 23.00 Группа E. 2-й тур Германия – Кот-д'Ивуар

21 июня 3.00 Группа E. 2-й тур Эквадор – Кюрасао

21 июня 7.00 Группа F. 2-й тур Тунис – Япония

21 июня 19.00 Группа H. 2-й тур Испания – Саудовская Аравия

21 июня 22.00 Группа G. 2-й тур Бельгия – Иран

22 июня 1.00 Группа H. 2-й тур Уругвай – Кабо-Верде

22 июня 4.00 Группа G. 2-й тур Новая Зеландия – Египет

22 июня 20.00 Группа J. 2-й тур Аргентина – Австрия

23 июня 00.00 Группа I. 2-й тур Франция – Ирак

23 июня 3.00 Группа I. 2-й тур Норвегия – Сенегал

23 июня 6.00 Группа J. 2-й тур Иордания – Алжир

23 июня 20.00 Группа K. 2-й тур Португалия – Узбекистан

23 июня 23.00 Группа L. 2-й тур Англия – Гана

24 июня 2.00 Группа L. 2-й тур Панама – Хорватия

24 июня 5.00 Группа K. 2-й тур Колумбия – Конго

Третий тур (московской время):

24 июня 22.00 Группа B. 3-й тур Швейцария – Канада

24 июня 22.00 Группа B. 3-й тур Босния и Герцеговина – Катар

25 июня 1.00 Группа C. 3-й тур Марокко – Гаити

25 июня 1.00 Группа C. 3-й тур Шотландия – Бразилия

25 июня 4.00 Группа A. 3-й тур Чехия – Мексика

25 июня 4.00 Группа A. 3-й тур ЮАР – Южная Корея

25 июня 23.00 Группа E. 3-й тур Кюрасао – Кот-д'Ивуар

25 июня 23.00 Группа E. 3-й тур Эквадор – Германия

26 июня 2.00 Группа F. 3-й тур Япония – Швеция

26 июня 2.00 Группа F. 3-й тур Тунис – Нидерланды

26 июня 5.00 Группа D. 3-й тур Турция – США

26 июня 5.00 Группа D. 3-й тур Парагвай – Австралия

26 июня 22.00 Группа I. 3-й тур Франция – Норвегия

26 июня 22.00 Группа I. 3-й тур Сенегал – Ирак

27 июня 3.00 Группа H. 3-й тур Кабо-Верде – Саудовская Аравия

27 июня 3.00 Группа H. 3-й тур Уругвай – Испания

27 июня 6.00 Группа G. 3-й тур Новая Зеландия – Бельгия

27 июня 6.00 Группа G. 3-й тур Египет – Иран

28 июня 00.00 Группа L. 3-й тур Англия – Панама

28 июня 00.00 Группа L. 3-й тур Хорватия – Гана

28 июня 2.30 Группа K. 3-й тур ДР Конго – Узбекистан

28 июня 2.30 Группа K. 3-й тур Португалия – Колумбия

28 июня 5.00 Группа J. 3-й тур Аргентина – Иордания

28 июня 5.00 Группа J. 3-й тур Австрия – Алжир

Плей-офф:

1/16 финала: 28 июня – 3 июля – матчи между 1–3 местами групп (16 матчей).

1/8 финала: 4–7 июля – победители 1/16 финала (8 матчей).

Четвертьфинал: 9–12 июля – 4 матча

Полуфинал: 14–15 июля – 2 матча

Матч за третье место пройдет 18 июля.

Финал состоится 19 июля в 22.00.

Где смотреть ЧМ-2026 в России

Все игры чемпионата мира по футболу 2026 покажет российский телеканал «Матч ТВ». Основные встречи в прямом эфире пройдут на основном канале «Матч ТВ», а часть игр можно будет посмотреть на платных тематических каналах «Матч! Футбол 1», «Матч! Футбол 2» и «Матч! Футбол 3», пишет Life.ru. Также видео будет доступно на канале МатчТВ на Rutube.

Фавориты турнира

Букмекерские котировки, прогнозы экспертов и расчеты суперкомпьютера Opta говорят о том, что наиболее высокие шансы на победу у Испании, Франции, Англии, Португалии, Аргентины и Бразилии, пишет «Газета.ru».

Главным фаворитом турнира по версии большинства букмекерских линий и аналитических моделей считается сборная Испании. Еe успех оценивается коэффициентами в районе 5.5–6.0, а по вероятностным моделям она держится в диапазоне примерно 16–17% шансов на победу. В пользу испанцев говорит статус действующих чемпионов Европы, современный стиль владения мячом и глубина состава.

В основной состав входят Ламин Ямаль, Педри, Гави и Нико Уильямс, а возглавляет команду Луис Де ла Фуэнта — экс-наставник молодежной сборной, имеющий большой опыт работы с перспективными игроками.

Следом идeт группа ближайших преследователей, где разница минимальна. Франция и Англия оцениваются практически на одном уровне – коэффициенты около 6.5–7.0. При этом аналитические модели отдают небольшое преимущество Франции.

Котировки же Аргентины, Бразилии и Португалии чаще всего находятся в диапазоне 7.5–9.0. И замыкают топ фаворитов Германия, Нидерланды и Бельгия. Их коэффициенты оцениваются в диапазоне 12–20.

В свою очередь известный российский экс-футболист Эдуард Мор особо выделил сборную Франции, отметив, что ни одна другая команда на чемпионате мира по футболу в этом году не обладает таким мощным составом, пишет «Чемпионат».

«Франция — главный фаворит турнира. Сильные футболисты есть во всех линиях, но выделяется нападение. У них даже перебор звездных нападающих: Мбаппе, Олисе, Тюрам, Дембеле, Баркола, Дуэ. Как им всем место найти… Выбор сумасшедший», — подчеркнул он.

Почему сборная России не играет на ЧМ-2026?

Сборная России не участвует в финальной стадии ЧМ-2026, так как была отстранена от турниров под эгидой ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Российская команда не имела возможности принять участие в квалификационном турнире.

Россия не участвует в официальных матчах с марта 2022-го и уже пропустила ЧМ-2022 и Евро-2024. Она проводит только товарищеские матчи, которые при определении ряда условий учитываются в рейтинге ФИФА, напоминает «Спорт-Экспресс».

Что еще важно знать о ЧМ-2026

За 22 уже проведенных чемпионата мира победителями становились всего восемь сборных. Рекордсмен по числу титулов принадлежит Бразилии (5 побед). Действующий чемпион мира сейчас — Аргентина, отмечает Халва Медиа.

При этом, когда Жюль Риме создавал чемпионат мира, он предложил необычное правило: страна, которая первой выиграет турнир три раза, получит трофей в постоянное владение. И в 1970 году сборная Бразилии сумела выполнить это условие. Бразильцы завоевали свой третий титул на чемпионате мира в Мексике. Команду тогда возглавляли легенды мирового футбола, включая Пеле, а сама сборная до сих пор считается одной из сильнейших в истории игры.

После победы ФИФА выполнила обещание, кубок Жюля Риме был официально передан Бразилии навсегда. Таким образом, бразильцы стали единственной страной в истории, которая получила право оставить у себя оригинальный трофей чемпионата мира, пишет «Футбольный пульс».

Прощальный турнир звезд

Футбольный турнир 2026 года может стать последним в карьере нескольких звезд футбола. В частности, для Криштиану Роналду участие в ЧМ-2026 станет рекордным. Это шестой чемпионат для футболиста, которому уже 41 год.

Аргентинский игрок Лионель Месси планирует в этом году сыграть свой последний турнир на мировой арене, защищая титул чемпионов. Звездный бразилец Неймар также официально вызван в расположение национальной команды, пишет «Спорт-Экспресс».

Технологичный ЧМ

При этом ЧМ-2026 станет одним из самых технологичных в истории. Одной из главных новинок уже стал официальный игровой мяч Trionda, созданный Adidas совместно с ФИФА. Название мяча переводится как «три волны» и напрямую отсылает к трем странам-хозяйкам турнира – США, Канаде и Мексике. В самой идее заложен простой смысл: объединение разных футбольных культур в одном турнире.

Внутри мяча установлен специальный датчик движения, который способен фиксировать положение и перемещение, а также каждое касание игроков до 500 раз в секунду. Эта информация передается в систему видеопомощи арбитрам (VAR) и станет одним из элементов определения офсайда (SAOT).

Благодаря точной фиксации момента контакта футболиста с мячом, арбитры смогут быстрее выявлять положения вне игры и другие неоднозначные моменты. Новинка внешне почти не отличается от обычного мяча, однако ее необходимо будет заряжать перед каждой игрой. Разработчики уже заявили, что заряда хватит на шесть часов, пишет Hi-tech.

Три маскота

Также у турнира сразу три маскота — животных-символа, которые представляют одну из стран-хозяек. Канаду символизирует вратарь лось Мэйпл, Мексику — нападающий ягуар Зайю, США — защитник белоголовый орлан Клатч. Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил, что талисманы «полны радости, энергии и духа единения, как и сам чемпионат мира по футболу», напоминает «Коммерсант».

При этом Совет Международной федерации футбола утвердил рекордный объем финансовых выплат для сборных-участниц чемпионата мира 2026 года в размере $727 млн. Победитель получит $50 млн, серебряный призер — $33 млн, а бронзовый — $29 млн, пишут «Известия».

Командам, которым удалось занять места с пятое по восьмое, выплатят по $19 млн, с девятое по 16-е — по $15 млн, с 17-го по 32-е — по $11 млн. Новички турнира, занявшие позиции с 33-й по 48-ю, получат по $9 млн. Кроме того, каждая квалифицировавшаяся сборная получит фиксированную выплату в $1,5 млн на покрытие подготовительных расходов. Таким образом, даже команда, занявшая последнее место получит не менее $10,5 млн.