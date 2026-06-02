Полиция перед ЧМ изъяла крупнейшую партию поддельной формы

Полиция Торонто арестовала двух мошенников и конфисковала крупнейшую в истории страны партию поддельной футбольной формы и атрибутики. Об этом сообщило агентство Reuters.

На складе в Миссиссоге (штат Онтарио) полицейские изъяли контрафактных товаров на сумму более 3,5 млн канадских долларов ($2,53 млн), в том числе более 16 000 поддельных футболок и флагов с логотипами Международной федерации футбола, Nike, Adidas и Puma, а также два поддельных кубка чемпионата мира. Задержанным предъявлены обвинения.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля. Турнир примут США, Канада и Мексика. В мировом первенстве впервые выступят 48 команд.