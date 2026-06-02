Экс-игроки РПЛ вошли в состав сборной Узбекистана на ЧМ

Бывшие футболисты клубов Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) Аббосбек Файзуллаев и Остон Урунов вошли в окончательный состав сборной Узбекистана на чемпионат мира 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба Футбольной ассоциации Узбекистана.

Ранее ТАСС сообщал, что сборная Узбекистана впервые в истории квалифицировалась на чемпионат мира. Всего в окончательный список игроков узбекистанской национальной команды было включено 26 футболистов.

Файзуллаеву 22 года, он выступал за московский ЦСКА с 2023 по 2025 год. В составе армейцев он провел 72 матча, забил восемь голов и отдал 22 голевые передачи. В составе красно-синих полузащитник стал обладателем Кубка и Суперкубка России и бронзовым призером чемпионата страны. На данный момент игрок выступает за турецкий "Истанбул Башакшехир".

Урунову 25 лет, в РПЛ он выступал за московский "Спартак", "Уфу" и екатеринбургский "Урал", проведя суммарно 44 матча в национальном первенстве, в которых не отметился результативными действиями. В настоящее время полузащитник выступает за иранский "Персеполис".

Чемпионат мира пройдет в Канаде, Мексике и США с 11 июня по 19 июля. Сборная Узбекистана на групповом этапе сыграет против команд Португалии, Колумбии и ДР Конго.