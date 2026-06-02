Кейн оценил перспективы сборной Англии на ЧМ

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн оценил перспективы национальной команды на чемпионате мира 2026 года.

«Конечно, наша цель — победить. Мы знаем, что это будет сложно, но в последние годы мы были близки к победе на крупном турнире: мы играли в двух финалах чемпионата Европы, в полуфинале и четвертьфинале чемпионата мира… В этом году у нас будет новый тренер», — приводит слова Кейна L'Équipe.

Чемпионат мира по футболу — 2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).