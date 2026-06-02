Губерниев ответил, за кого будет болеть на ЧМ

Губерниев заявил, что будет болеть за сборную Узбекистана на ЧМ‑2026

Ведущий и комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что на чемпионате мира по футболу 2026 года будет поддерживать сборную Узбекистана.

Команда Фабио Каннаваро на групповом этапе чемпионата мира сыграет со сборными Португалии, ДР Конго и Колумбии. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

— На ЧМ‑26 буду болеть за сборную Узбекистана. Бака, бака, бань, дор‑ойнань, если упадешь — не плачь, а встань. Это мой прекрасный девиз вместе с группой «Ялла» и моей любимой певицей Натальей Нурмухамедовой. Я с детства за узбекский спорт, музыку и футбол! — сказал Губерниев «Матч ТВ».

Телеканал «Матч ТВ» эксклюзивно покажет все матчи финальной стадии чемпионата мира‑2026.

