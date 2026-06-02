Тюкавин поделился ожиданиями от ЧМ

Тюкавин о ЧМ-2026: «Посмотрим на классных игроков. Лучше, чтобы мы все там были, вся страна»
Нападающий «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин рассказал, что будет следить за чемпионатом мира.
– Впереди чемпионат мира. С какими чувствами смотреть будете?
– Посмотрим на классных игроков.
– Есть на сердце, что там должны были быть мы?
– Лучше, чтобы мы все там были, вся страна. То, что нас нет, ну, чемпионат мира и чемпионат мира.
Все будут смотреть полуфиналы и финал чемпионата мира. Из «Динамо» поедут Луис Чавес и Хуан Касерес, они матчи ночью будут играть, даже не знаю, как их смотреть, сравнить, как они в сборной выступают и как у нас.
– Будете поддерживать Мексику?
– Как поддерживать?
– Болеть за них.
– Буду болеть и ночами не спать, – с улыбкой сказал Тюкавин.
