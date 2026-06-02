Тюкавин поделился ожиданиями от ЧМ

Нападающий «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин рассказал, что будет следить за чемпионатом мира.

– Впереди чемпионат мира. С какими чувствами смотреть будете?

– Посмотрим на классных игроков.

– Есть на сердце, что там должны были быть мы?

– Лучше, чтобы мы все там были, вся страна. То, что нас нет, ну, чемпионат мира и чемпионат мира.

Все будут смотреть полуфиналы и финал чемпионата мира. Из «Динамо» поедут Луис Чавес и Хуан Касерес, они матчи ночью будут играть, даже не знаю, как их смотреть, сравнить, как они в сборной выступают и как у нас.

– Будете поддерживать Мексику?

– Как поддерживать?

– Болеть за них.

– Буду болеть и ночами не спать, – с улыбкой сказал Тюкавин.