Футболист сборной Австрии пропустит ЧМ

Полузащитник немецкого «Лейпцига» Кристоф Баумгартнер из‑за травмы не поможет сборной Австрии на чемпионате мира 2026 года, сообщается на сайте Австрийского футбольного союза (OFB).

Баумгартнер получил мышечное повреждение бедра 1 июня во время разминки перед товарищеским матчем против команды Туниса (1:0).

— Это очень неприятная новость для Кристофа и для команды. Он важный игрок и ключевая фигура. Мы оказываем ему полную поддержку в процессе выздоровления, — сказал главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник.

Баумгартнер в сезоне‑2025/26 провел 37 матчей за «Лейпциг», забил 17 мячей и отдал девять голевых передач. Турнир в США, Канаде и Мексике должен был стать для 26‑летнего хавбека дебютным чемпионатом мира.

Также OFB объявил, что защитник Давид Алаба избежал серьезной травмы и сможет поехать на чемпионат мира.

Сборная Австрии на групповом этапе сыграет с командами Алжира, Аргентины и Иордании.

