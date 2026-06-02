Нападающий сборной Швейцарии не смог вылететь в США на ЧМ

Нападающий сборной Швейцарии Бреэль Эмболо не смог вылететь в США на чемпионат мира вместе с командой.

Как сообщает Blick со ссылкой на Швейцарский футбольный союз (SFV), электронное разрешение форварда «Ренна» на въезд в США (ESTA) было отправлено на дополнительную проверку за несколько часов до вылета. В настоящее время SFV находится в контакте с властями США и сохраняет оптимизм.

«Мы ожидаем, что Бреэль присоединится к команде сегодня или завтра», – сообщили в SFV.

Отмечается, что власти США оставляют за собой право пересматривать разрешения на въезд в страну в любое время.