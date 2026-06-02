Мусаев не исключил уход Кордобы из «Краснодара» после ЧМ-2026

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев допустил, что форвард Джон Кордоба может покинуть команду после ЧМ-2026.

— Вы допускаете, что после ЧМ-2026 Джон может покинуть команду? В 33 года, когда финиш карьеры близок, наверное, особенно тяжело отказаться от сказочного контракта где-нибудь на Ближнем Востоке.

— Понимаю, гипотетически на кого-то из наших лидеров будет спрос, кого-то мы можем потерять. К сожалению. Пока предпосылок к этому нет, — сказал Мусаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

«Краснодар» занял второе место по итогам сезона в Мир РПЛ. Чёрно-зелёные уступили «Спартаку» в Суперфинале Фонбет Кубка России.