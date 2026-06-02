Cтали известны самый возрастной и самый молодой футболисты ЧМ-2026. Об этом сообщает сайт Международной федерации футбола (FIFA).

Самым возрастным игроком мирового первенства станет вратарь сборной Шотландии Крейг Гордон — ему 43 года и 162 дня. Самому молодому футболисту — атакующему полузащитнику сборной Мексики Хильберто Море — 17 лет и 240 дней.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля. Шотландцы сыграют в группе С вместе с командами Бразилии, Гаити и Марокко. Мексиканцы выступят в группе А со сборными Чехии, ЮАР и Южной Кореи.

Ранее бразильская телеведущая наклеила карточки с фотографиями Месси, Роналду и других футболистов на голое тело. Таким образом, она послала заявку на конкурс «Муза ЧМ-2026».