Стала известна роль Месси на ЧМ в составе сборной Аргнентины

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что форвард Лионель Месси будет играть на чемпионате мира 2026 года столько, сколько захочет, передает Globo.

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«Лео будет играть столько, сколько захочет, потому что мы все знаем, на что он способен. Неудивительно, что он играет на своём шестом чемпионате мира. Как это может быть удивительно? Удивительно то, что он выиграл всего четыре титула с национальной сборной», — сказал Скалони.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Месси является воспитанником каталонской «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

Месси выиграл 35 трофеев в составе «Барселоны», шесть титулов он завоевал со сборной Аргентины, а также три были ему вручены в «ПСЖ». С 2023 года он выступает в составе американского «Интер Майами».