Назван фаворит на звание лучшего бомбардира ЧМ

Букмекеры назвали фаворита на звание лучшего бомбардира чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает Sport24.

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Аналитики посчитали, что нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе — главный фаворит гонки бомбардиров с коэффициентом 7,00. На втором месте идет капитан сборной Англии Харри Кейн (коэффициент 8,00). Третью строчку удерживает форвард сборной Аргентины Лионель Месси с коэффициентом 13,00.

Норвежец Эрлинг Холанд замыкает топ-4 с коэффициентом 15,00. Эксперты отмечают: для норвежца выход сборной в плей-офф станет критическим условием для победы в гонке. На пятом месте расположился португалец Криштиану Роналду с коэффициентом 20,00.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля.