На ЧМ сделают 3D-копии футболистов

Все футболисты, участвующие в финальной стадии чемпионата мира - 2026, пройдут процедуру 3D-сканирования тела для лучшего определения положения вне игры, пишет издание The Globe and Mail.

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Полученная информация будет внесена в систему данных, что позволит ускорить и сделать более точной фиксацию офсайда. С помощью "цифровых аватаров" игроков болельщики смогут реалистичнее видеть офсайды во время повторов по ходу ТВ-трансляций и на экранах стадионов.

Ранее сообщалось, что на используемые на первенстве планеты мячи будут установлены специальные датчики, отслеживающие каждое касание мяча. Они также помогут судьям принимать решения о потенциальных офсайдах, игре рукой и других нарушениях. Вся эта информация будет передаваться в комнату, в которой находятся видеоассистенты арбитра.