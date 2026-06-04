Аршавин назвал фаворитов ЧМ

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин назвал фаворитов предстоящего мундиаля.

"Фавориты чемпионата мира? Испания, Франция, Англия. Кто может провалиться? Не знаю. Тёмная лошадка — Колумбия", - сказал Аршавин в видео на YouTube-канале Fonbet.

Чемпионат мира пройдет этим летом в трех странах: США, Мексике и Канаде. Турнир стартует через неделю, 11 июня, и продлится до 19 июля. Всего в соревновании примут участие 48 национальных сборных, разделенных на 12 групп по четыре команды.