Дешам прояснил будущее защитника Салиба в сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам развеял опасения по поводу физической формы защитника Вильяма Салиба перед чемпионатом мира-2026.

Ранее сообщалось, что есть опасения, что Салиба может пропустить турнир — у игрока были серьёзные проблемы со спиной, возникшие несколько недель назад.

25-летний футболист 1 июня прошёл сканирование, чтобы определить степень серьезности проблемы, а 3 июня Дешам заявил, что состояние защитника не вызывает беспокойства.

«Салиба в порядке, с ним все хорошо. Если бы ему нужно было играть завтра, он бы играл», — сказал Дешам на пресс-конференции.

Тем не менее тренер сборной Франции отметил, что Салиба, как ожидается, не примет участия в товарищеском матчем с Кот-д'Ивуаром 4 июня в Нанте в рамках подготовки к чемпионату мира.

Защитник дебютировал за сборную Франции в марте 2022 года. В 31 матче за национальную команду игрок не отметился результативными действиями.

В сезоне-2025/2026 Салиба сыграл в 50 из 63 возможных матчей за «Арсенал», став ключевым игроком своей команды в победе в английской Премьер-лиге и выходе в финал Лиги чемпионов.