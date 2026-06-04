Комментатор Генич не уверен, что Россия вышла бы на ЧМ-2026

Комментатор Константин Генич не уверен, что сборная России вышла бы на ЧМ-2026, если бы была допущена к квалификации.

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— Четыре года назад вы говорили, что сборная России не вышла бы из группы чемпионата мира. А как насчет ЧМ-2026?

— Для начала пришлось бы туда отбираться. А это тоже непросто. Скорее всего, этой весной играли бы в европейских стыках. Там надо одержать две победы в матчах запредельного уровня через три дня на четвертый.

С учетом интенсивности РПЛ не факт, что футболистам хватило бы сил. Но если бы мы все-таки попали в финальный турнир, все зависело бы от жеребьевки. Да и от многих других факторов. В Америке надо перестраиваться на другой часовой пояс, климат.

Вполне допускаю, что в плей-офф мы бы не вышли. Я патриотично настроен в отношении сборной. Но нашу суперсерию, когда мы долгое время вообще никому не проигрывали, не надо переоценивать. Товарищеские матчи нельзя сравнивать даже с отборочными играми крупных турниров. Не говоря уже о финальных стадиях, — сказал Генич.