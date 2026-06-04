Первый матч ЧМ может быть сорван

Первый матч чемпионата мира по футболу, в котором сыграют сборные Мексики и ЮАР, может быть сорван из-за океанической тепловой волны Эль-Ниньо, передает The Sun.

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Ожидается, что Эль-Ниньо спровоцирует опасные штормы на территории США и Мексики.

«В районе Мехико возрастает риск дождей и гроз во время первого матча чемпионата мира по футболу 2026 года. Этот всплеск тропической влаги привлёк наше пристальное внимание,», — сказал метеоролог Алекс Даффус.

Чемпионат мира — 2026 состоится в период с 11 июня по 19 июля. Матчи пройдут на стадионах сразу в трех странах — Соединенных Штатах, Канаде и Мексике. Стоимость билетов на игры варьируется от $100 (около 7,6 тыс. рублей) до $6370 (около 475,3 тыс. рублей).

Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.