Российский защитник «Юты» ответил, планирует ли посещать футбольный ЧМ

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Юта Маммот» Михаил Сергачёв рассказал о том, планирует ли он вживую смотреть матчи футбольного чемпионата мира-2026.

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«Не было таких планов. Пропустил ЧМ в России в 2018 году, тогда не увлекался футболом — и очень жалею! А насчёт турнира в США... Мне будет тяжело доехать до стадиона, логистика меня не привлекает. Не хочу», — приводит слова Сергачёва «Спорт-Экспресс».

Чемпионат мира пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

В минувшем сезоне Михаил Сергачёв провёл 78 матчей за «Юту» в регулярном чемпионате, забросил 10 шайб и отдал 49 результативных передач, а в шести поединках Кубка Стэнли отметился пятью ассистами. Его команда заняла шестое место в турнирной таблице Западной конференции с 92 очками и вышла в плей-офф, однако уже на стадии 1/8 финала уступила клубу «Вегас Голден Найтс» с общим счётом 2-4 в серии.