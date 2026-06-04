Экс-тренер сборной России осудил стоимость билетов на ЧМ

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев осудил стоимость билетов на матчи чемпионата мира — 2026. Ранее в СМИ появились разговоры о завышенных ценах на билеты. Максимальный ценник билетов на финал ЧМ-2022 составлял $ 1,6 тыс., а на ЧМ-2026 — $ 11 тыс. При этом в некоторых источниках самые дорогие VIP-билеты на финал грядущего мундиаля продают за $ 2 млн.

«То, что они сделали с билетами — это вообще беспредел. Ценники просто огромные. Для кого делается чемпионат мира — вообще непонятно… Чтобы какая‑то страна заработала или ФИФА заработала? Жалко болельщиков, некоторым нужно продать дом или машину, чтобы приехать. Плюс логистика недешёвая. Ещё и визы в США и Канаду проблематично оформить», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».