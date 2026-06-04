Экс-футболист "Спартака" выделил сильнейшие сборные в преддверии ЧМ

Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов в разговоре с «Матч ТВ» выделил сборные Франции, Испании и Португалии среди участников чемпионата мира‑2026.

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«Матч ТВ» эксклюзивно покажет все матчи финальной стадии чемпионата мира, который пройдет c 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Игры турнира будут показаны в прямом эфире «Матч ТВ», на тематических каналах и цифровых платформах холдинга.

— Какие у вас ожидания от ЧМ‑2026?

— Впервые нет понимания, что он скоро начнется. Такое странное чувство… Я пытался вспомнить чемпионат мира 1994 года, который тоже проходил в США. Как я помню, вроде бы его смотрел.

Много сильных сборных. Европейский континент сейчас выделяется. Больших симпатий у меня нет. Просто мощнейшая сборная у Франции. Очень сильна Испания. Суперпоколение у португальцев. Я бы выделил их, — сказал Самедов «Матч ТВ» в кулуарах ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 3–6 июня 2026 года в Санкт‑Петербурге. «Газпром‑Медиа Холдинг» в пятый раз выступит генеральным медиапартнером форума.