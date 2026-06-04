Непомнящий назвал фаворитов ЧМ

Бывший тренер сборных Камеруна и Узбекистана Валерий Непомнящий высказался о предстоящем ЧМ-2026.

Российский специалист предположил, что на предстоящем турнире фаворитами будут европейские сборные. Валерий Непомнящий выделил национальные команды Испании, Франции и Англии.

"Как ни странно, но мне кажется, что на чемпионате мира будут доминировать европейские команды. Я бы включил в число фаворитов сборные Испании, Франции и Англии. Не верю в то, что призером соревнований может стать сборная из Южной Америки – Бразилии или Аргентины", - сказал Непомнящий "РИА Новости".

Чемпионат мира 2026 года начнется 11 июня, финал запланирован на 19 июля. В турнире примут участие 48 национальных команд, он пройдет в трех странах: Канаде, США и Мексике.

На данный момент сборная Франции занимает первое место в рейтинге ФИФА, Испания располагается на второй строчке, Англия - на четвертой.