Мексика опубликовала состав на ЧМ

Тренерский штаб сборной Мексики назвал окончательный список участников чемпионата мира по футболу 2026 года. В состав вошли 26 футболистов, двое из которых выступают в Российской премьер-лиге.

Защитник «Локомотива» Сесар Монтес и полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес — единственные представители РПЛ в заявке мексиканской команды. Остальные игроки выступают за клубы Европы и Мексики.

Вратари: Рауль Ранхель («Гвадалахара»), Карлос Асеведо («Сантос Лагуна»), Гильермо Очоа (АЕЛ, Кипр).

Защитники: Исраэль Рейес («Клуб Америка»), Хорхе Санчес (ПАОК, Греция), Сесар Монтес («Локомотив», Россия), Эдсон Альварес («Фенербахче», Турция), Йохан Васкес («Дженоа», Италия), Хесус Гальярдо («Толука»), Матео Чавес («АЗ Алкмаар», Нидерланды).

Полузащитники: Альваро Фидальго («Бетис», Испания), Брайан Гутьеррес («Гвадалахара»), Орбелин Пинеда (АЕК, Греция), Эрик Лира («Крус Асуль»), Луис Ромо («Гвадалахара»), Обед Варгас («Атлетико», Испания), Хильберто Мора («Тихуана»), Луис Чавес («Динамо», Россия).

Нападающие: Роберто Альварадо («Гвадалахара»), Сесар Уэрта («Андерлехт», Бельгия), Гильермо Мартинес («Пумас»), Армандо Гонсалес («Гвадалахара»), Сантьяго Хименес («Милан», Италия), Рауль Хименес («Фулхэм», Англия), Хулиан Киньонес («Аль-Кадсия», Саудовская Аравия), Алексис Вега («Толука»).

На турнире Мексика выступит в группе А вместе с ЮАР, Южной Кореей и Чехией.