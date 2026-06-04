На ЧМ будет применяться специальный жест для сообщений о расизме

На чемпионате мира будет применяться специальный жест для сообщений о расизме.

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Как сообщает журналист Генри Винтер, чтобы предупредить судей о каком-либо проявлении расизма во время матчей футболисты должны будут скрестить руки перед грудью.

В рамках кампании ФИФА против расизма при сообщении о дискриминации арбитр должен будет активировать протокол подразумевающий три этапа – предупреждение, а затем 15-минутную паузу и полную остановку в случае продолжения оскорблений.

Отметим, что ФИФА впервые ввела жест со скрещенными руками в 2024 году. Впервые он был протестирован на чемпионате мира среди женских сборных U-20 в Колумбии.