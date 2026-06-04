На ЧМ будет применяться специальный жест для сообщений о расизме

Игроки на ЧМ-2026 будут сообщать о расизме жестом со скрещенными руками. ФИФА тестировала его на женском ЧМ U-20
На чемпионате мира будет применяться специальный жест для сообщений о расизме.
Как сообщает журналист Генри Винтер, чтобы предупредить судей о каком-либо проявлении расизма во время матчей футболисты должны будут скрестить руки перед грудью.
В рамках кампании ФИФА против расизма при сообщении о дискриминации арбитр должен будет активировать протокол подразумевающий три этапа – предупреждение, а затем 15-минутную паузу и полную остановку в случае продолжения оскорблений.
Отметим, что ФИФА впервые ввела жест со скрещенными руками в 2024 году. Впервые он был протестирован на чемпионате мира среди женских сборных U-20 в Колумбии.
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