Все победители чемпионатов мира по футболу по годам

В этом году чемпионат мира по футболу пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике — и станет самым масштабным турниром в истории.

В преддверии его начала «Рамблер» собрал интересные факты о победителях прошлых лет.

История проведения турнира

Чемпионат мира или Кубок мира ФИФА является главным международным соревнованием по футболу, которое проводится с 1930 года. Финальные турниры проходят раз в четыре года, обычно в летнее время. Однако в 2022 году из-за погодных условий чемпионат мира был проведен в Катаре зимой.

Главная заслуга в создании чемпионата мира принадлежит двум французам — Жюлю Риме и Анри Делоне. Риме является абсолютным рекордсменом по продолжительности руководства ФИФА (1921–1954), Делоне был его ближайшим помощником, именно он и был инициатором, напоминает ТАСС.

Первый чемпионат мира прошел в Уругвае, где в тот момент отмечалось 100-летие первой конституции страны. Однако европейские страны фактически бойкотировали турнир. На ЧМ приехало только четыре команды из Франции, Югославии, Румынии и Бельгии. В ответ Уругвай проигнорировал чемпионаты 1934 года в Италии и 1938 года во Франции. При этом единственной командой, которая участвовала во всех чемпионатах мира, начиная с 1930 года, является сборная Бразилии.

Формат и структура соревнований

В 2026 году в турнире, который пройдет с 11 июня по 19 июля, примут участие 48 команд — 45 стран, прошедших квалификацию, плюс три принимающие страны (США, Канада и Мексика).

Это самое масштабное расширение, которое когда-либо проводилось: с 1930-го в чемпионате мира участвовало 13 команд, в 1934-м их стало 16, в 1982-м — 24, в 1998-м приняли привычный уже формат с 32 командами, отмечает «Чемпионат».

Команды разделены на 12 групп по 4 участника. В плей-офф выходят две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд с третьих мест. В итоге стадия 1/16 финала включает 32 участника. Стадия плей-офф начинается с 1/16 финала и состоит из матчей на вылет без ответных игр.

Победители чемпионатов мира по годам

Рекорд по количеству завоеванных титулов чемпионов мира принадлежит Бразилии — сборная выигрывала пять раз (1958, 1962, 1970, 1994, 2002). По четыре раза выигрывали Кубок мира сборные Германии и Италии, трижды – Аргентина, дважды это удавалось сделать командам Франции и Уругвая, отмечает «Спортс».

Первый финальный матч чемпионатов мира по футболу прошел 30 июля 1930 года на стадионе «Сентенарио» в Монтевидео. Арена была построена за год до этого события. В финале встретились хозяева турнира и аргентинцы. Матч закончился победой Уругвая со счетом 4:2, хотя после первого тайма они уступали 1:2. В стране был объявлен национальный праздник, а в Аргентине толпа кидала камни в посольство Уругвая.

Через четыре года на Национальном стадионе в Риме титул чемпионов мира также завоевали хозяева, впервые в истории победив в финале в дополнительное время. Итальянцы играли со сборной Чехословакии, а победу им принес гол Анджело Скьявио на 95-й минуте. В 1938 году в пригороде Парижа итальянцы защитили свой титул, разгромив венгров со счетом 4:2.

А вот следующий финальный матч чемпионата мира по футболу прошел только через 12 лет. Виной тому стали Вторая мировая война и регламент чемпионата мира 1950 года в Бразилии. Здесь победитель определился по итогам группового турнира четырех команд. При этом всего в Бразилию приехали только 13 сборных. И в решающем матче Уругвай переиграл хозяев со счетом 2:1.

В 1954 году в Швейцарии победу праздновали немцы. Немецкая сборная сумела обыграть сборную Венгрии, проигрывая по ходу матча со счетом 2:0. В итоге на табло было 3:2. Так в истории футбола Германии появилось «Бернское чудо», а Венгрия сошла с мировой футбольной сцены.

Необычным стал и чемпионат мира 1994 года, который был проведен в США. Место проведения вызвало споры, а в финальный турнир не смогли отобраться многие сильные сборные, включая Англию, Францию и Уругвай. Однако этот ЧМ стал триумфальным для Бразилии, которая в четвертый раз завоевала титул чемпионов мира.

В 2002 году чемпионат мира по футболу впервые приехал в Азию и был проведен в Японии и Южной Корее. Он запомнился сенсационным выходом Южной Кореи в полуфинал и пятой победой Бразилии.

Сенсацией отметился и чемпионат мира в России в 2018 году. Автором ее стали хорваты, которые в ¼ финала обыграли Россию, а в полуфинале – Англию. Однако в финальном матче французы оказались сильнее, выиграв кубок со счетом 4:2. При этом ЧМ-2018 запомнился потрясающей организацией, праздничной атмосферой на стадионах и за их пределами.

А в ходе зимнего чемпионата мира в Катаре в 2022 году впервые в четверке лучших оказалась африканская команда - сборная Марокко. В итоге в финале встретились сборные Аргентины и Франции. Противостояние Лионеля Месси и Килиана Мбаппе закончилось в серии пенальти. И аргентинцы в третий раз выиграли Кубок мира.

Рекордсмены ЧМ

Лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира является нападающий сборной Германии Мирослав Клозе (16 мячей). В тройку лучших также входят бразилец Роналдо (15) и немец Герд Мюллер (14).

Нападающий Мирослав Клозе отыграл 24 матча в рамках мундиаля. Он держит рекорд по голам на ЧМ даже спустя 12 лет после завершения карьеры в национальной команде.

При этом Герд Мюллер на чемпионатах мира провел 13 игр, в которых забил 14 мячей. Именно его гол в финале ЧМ-1974 принес немцам победу над голландской сборной.

Главным турниром для Роналдо стал ЧМ-2002. В Южной Корее и Японии он забил 8 мячей. Особенно запоминающимся вышел дубль в финале в ворота Оливера Кана, лучшего голкипера мира на тот момент, отмечает «Матч.ТВ».

Самым титулованным футболистом чемпионатов мира (три победы при четырех участиях) является еще один бразилец – Пеле. После ЧМ-1966, где против Пеле играли так грубо, что этим должны были заинтересоваться правоохранительные органы, бразилец хотел завершить карьеру в сборной. Однако в 1970 году он вернулся, «став частью, наверное, лучшей команды в истории турнира».

А самым результативным игроком в отдельно взятом матче чемпионата мира является нападающий сборной России Олег Саленко. В 1994 году в игре против команды Камеруна (6:1) он забил пять мячей, но сборная не смогла выйти из группы.