Кержаков назвал фаворитов ЧМ

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и «Севильи» Александр Кержаков назвал фаворитов предстоящего чемпионата мира по футболу. Турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.

«Я не буду оригинален, все эксперты об этом говорят. На мой взгляд, наиболее предпочтительны и примерно равные шансы на победу у сборных Франции, Испании, Португалии и Германии», — приводит слова Кержакова «РИА Новости Спорт».

В розыгрыше турнира примут участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор. Действующий чемпион мира — сборная Аргентины.