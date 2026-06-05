Президент РПЛ назвал трех фаворитов ЧМ

Сборные Франции, Испании и Бразилии являются основными фаворитами предстоящего чемпионата мира 2026 года. Такое мнение ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума высказал президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В составы команд вошли 12 футболистов клубов РПЛ.

"Конечно, это здорово. Я каждому из них желаю удачи. Потому что это не просто футболист национальной сборной, а амбассадор лиги. Поэтому желаю удачи и Джону Кордобе, и бразильцам, - сказал Алаев. - Чтобы делать прогноз, нужно видеть какое-то количество игр. Понятно, что я представляю состояние команд в общих чертах. Поэтому здесь, наверное, больше доверюсь аналитикам букмекеров. Мне кажется, что фаворитами являются Франция и Испания. С другой стороны, игра в непривычных условиях, на другом континенте. Мне кажется, что Бразилия может победить, как третий фаворит".

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума - Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер - ТАСС.