ФИФА изменила формат предматчевых церемоний на ЧМ

Международная федерация футбола внесла изменения в порядок проведения предматчевых церемоний на чемпионате мира 2026 года. На турнире команды не будут выстраиваться в традиционные шеренги для прослушивания и исполнения национальных гимнов.

Вместо привычной схемы футболисты сборных будут располагаться полукругом вдоль линии центрального круга. Каждый матч будет сопровождаться выносом крупных флагов стран-участниц. После исполнения гимнов игроки займут позиции для предматчевых фотографий, а капитаны проведут обмен рукопожатиями и определят владение мячом по результатам броска монеты.

Чемпионат мира 2026 года начнётся 11 июня встречей Мексики и ЮАР. Турнир пройдёт в трёх странах — США, Канаде и Мексике — и станет первым чемпионатом с участием 48 сборных команд.