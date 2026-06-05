Тренер Тарханов ответил, кого будет поддерживать на ЧМ

Российский футбольный тренер Александр Тарханов заявил «Матч ТВ», что на чемпионате мира‑2026 будет болеть за сборные Бразилии и Испании.

«Матч ТВ» эксклюзивно покажет все матчи финальной стадии чемпионата мира, который пройдет c 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде.

— Кого вы будете поддерживать на чемпионате мира?

— Я всё время болею за Бразилию. На этом турнире для меня фавориты — Бразилия и Испания. Неймар сейчас пока после травмы. Я часто смотрю бразильский футбол. Когда играет Неймар, видно, что он там единственный нестандартный футболист, от которого можно ожидать чего угодно. Он может в любой момент сыграть так, как никто не поймет. Видно, что это звезда. Сейчас ему надо восстановиться от травмы и подготовиться. В преддверии турнира все‑таки выделю Бразилию и Испанию, — сказал Тарханов «Матч ТВ».

Игры турнира будут показаны в прямом эфире «Матч ТВ», на тематических каналах и цифровых платформах холдинга.