Экс-тренер «Реала» высказался об участии Месси в предстоящем ЧМ

Вальдано о Месси на ЧМ: «Играет пешком, но его не остановить – непостижимый гений. Его обожают игроки сборной, одно его присутствие дает Аргентине конкурентное преимущество»
Бывший нападающий и тренер «Реала» Хорхе Вальдано высказался об участии форварда сборной Аргентины Лионеля Месси в предстоящем чемпионате мира.
«Все пытаются остановить его с помощью науки, но пока безуспешно. Он играет, ходя пешком, и все же его не остановить. Он все больше замедляется, но никто не понимает его трюков, он непостижим. Он гений, оставивший неизгладимый след в последние 20 лет футбола. Я не знаю, повторится ли что-нибудь подобное. Одно только его присутствие имеет огромный вес, его партнеры по команде испытывают к нему своего рода обожание, выходящее за рамки простого восхищения. Это принесло отличные результаты в Катаре: защищать партнера по команде – это не то же самое, что защищать друга, и не то же самое, что помогать этому другу стать чемпионом мира, потому что это почти коллективное обязательство. Их радость заключается в том, что они сами стали чемпионами мира, и в том, что они помогли Месси тоже стать чемпионом мира. Это остается в силе и снова даст им конкурентное преимущество», – сказал 70-летний аргентинец.
«Наполи» выкупил Алиссона у «Спортинга» за 16,5 млн евро. Контракт – по схеме «4+1»
«Автомобилист» заплатит 132 млн рублей Гроссу за два года по контракту (Михаил Зислис)
Сын Эрдогана: «Системы МОК не демократичны. Россия отстранена, но когда мы спрашиваем, почему не отстраняется Израиль – нет прямого ответа»
«Наполи» выкупил Алиссона у «Спортинга» за 16,5 млн евро. Контракт – по схеме «4+1»
«Автомобилист» заплатит 132 млн рублей Гроссу за два года по контракту (Михаил Зислис)
Сын Эрдогана: «Системы МОК не демократичны. Россия отстранена, но когда мы спрашиваем, почему не отстраняется Израиль – нет прямого ответа»