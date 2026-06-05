Экс-владелец «Спартака» назвал главных фаворитов ЧМ

«Машина для футбольного убийства». Червиченко назвал главных фаворитов ЧМ-2026
Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru поделился, какие команды, являются главными претендентами на победу на ЧМ-2026.
«Интересны французы, испанцы, как всегда латиноамериканцы, немцы вообще «машина для футбольного убийства». Про англичан можно сказать, они всё время рыпаются, но ничего не могут, но когда-то же палка стреляет», - сказал Червиченко корреспонденту Vprognoze.ru.
Чемпионат мира 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.