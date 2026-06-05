Глава «Динамо» высказался о предстоящем ЧМ

Глава «Динамо» Ивлев о фаворитах ЧМ: «Я болею за сборную России все же. Она есть, была и будет»
Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев высказался о предстоящем чемпионате мира.
«Можно вспомнить слова Василия Уткина: «Вы думаете мы в футбол играем? А мы тут жизнь живем», поэтому футбол – это часть нашей жизни, а чемпионат мира точно не пройдет мимо. Что касается фаворитов, все же я болею за сборную России. Она есть, была и будет», – сказал Ивлев.
ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Российская сборная отстранена от международных турниров с 2022 года.
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