Мостовой ответил, за кого будет болеть на ЧМ

Мостовой о том, за кого будет болеть на ЧМ-2026: «Я всегда за Месси. Был, есть и останусь»
Александр Мостовой рассказал, за кого из футболистов будет болеть на ЧМ-2026.
— Вам бы хотелось, чтобы Месси второй раз подряд поднял над головой кубок мира?
— Да, конечно, хотелось бы. И он хотел бы. Думаю, и Португалия хотела бы выиграть. У них хорошая, сильная сборная.
— Персонально будете болеть за Месси?
— Персонально я всегда за Месси. Был, есть и останусь. Это я говорил и 15, и 20 лет назад, — сказал бывший футболист сборной России.
Хенкель подпишет контракт с московским «Динамо» на год. Зарплата – 17 млн рублей («СЭ»)
«Амур» подписал Алексея Василевского. Контракт с экс-защитником «Салавата» – на год
Голенков и Мелкадзе в шорт-листе «Спартака» на случай неудачи с Воробьевым, посредники предлагают Дзюбу, Чалова, Онугху. Клуб готов рассмотреть продажу Угальде и Ливая (Metaratings.ru)
Хенкель подпишет контракт с московским «Динамо» на год. Зарплата – 17 млн рублей («СЭ»)
«Амур» подписал Алексея Василевского. Контракт с экс-защитником «Салавата» – на год
Голенков и Мелкадзе в шорт-листе «Спартака» на случай неудачи с Воробьевым, посредники предлагают Дзюбу, Чалова, Онугху. Клуб готов рассмотреть продажу Угальде и Ливая (Metaratings.ru)