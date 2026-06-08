Мостовой ответил, за кого будет болеть на ЧМ

Александр Мостовой рассказал, за кого из футболистов будет болеть на ЧМ-2026.

— Вам бы хотелось, чтобы Месси второй раз подряд поднял над головой кубок мира?

— Да, конечно, хотелось бы. И он хотел бы. Думаю, и Португалия хотела бы выиграть. У них хорошая, сильная сборная.

— Персонально будете болеть за Месси?

— Персонально я всегда за Месси. Был, есть и останусь. Это я говорил и 15, и 20 лет назад, — сказал бывший футболист сборной России.