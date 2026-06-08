Глушаков объяснил, почему Неймара включили в заявку на ЧМ

Нападающий Неймар включен в заявку сборной Бразилии на чемпионат мира‑2026 не по спортивным причинам, заявил в эфире «Матч ТВ» бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков.

© Матч ТВ

Неймар — лучший бомбардир в истории сборной Бразилии с 79 мячами. Последний раз 34‑летний футболист играл за «пентакампеонов» в 2023 году. В мае Неймар вошел в заявку команды на чемпионат мира, а затем получил травму, из‑за чего пропустил все товарищеские матчи в преддверии турнира.

— [Главный тренер сборной Бразилии] Карло Анчелотти — это большое имя в футболе. И то, что он взял Неймара на чемпионат мира, — это политический момент. Потому что Неймар — любимец публики и кумир Бразилии, — сказал Глушаков в эфире программы «Громко» на телеканале «Матч ТВ».

Сборная Бразилии на групповом этапе ЧМ‑2026 сыграет с командами Марокко, Гаити и Шотландии.

Телеканал «Матч ТВ» эксклюзивно покажет все матчи финальной стадии чемпионата мира, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.