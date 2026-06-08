Вахания назвал фаворита ЧМ

Защитник сборной России Илья Вахания назвал сборную Испании фаворитом чемпионата мира — 2026. Турнир пройдёт в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

«На чемпионате мира симпатизирую Испании. Фаворитом турнира тоже назову их. Хотелось бы посмотреть матчи. По крайней мере, самые интересные игры постараюсь посмотреть», — передаёт слова Вахании корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место. Всего будет сыграно 104 матча — это рекорд для чемпионатов мира.