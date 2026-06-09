ФИФА подтвердила, что лучший арбитр Африки не будет работать на ЧМ

Сомалийский судья Омар Артан не сможет обслуживать матчи чемпионата мира по футболу 2026 года после того, как ему был запрещен въезд в США, говорится в заявлении Международной федерации футбола (ФИФА).

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Ранее СМИ сообщали, что Артану, который получил дипломатический паспорт для поездки в США, по прибытии в международный аэропорт Майами было отказано во въезде без объяснения причин, после чего он был отправлен обратно в Турцию.

— ФИФА подтверждает, что арбитр Омар Абдулкадир Артан не сможет судить матчи чемпионата мира после того, как ему было отказано во въезде в Соединенные Штаты. ФИФА не участвует в связанных с миграционным контролем процедурах в принимающей стране, включая рассмотрение визовых вопросов, и получила от властей информацию о том, что статус Артана в настоящее время не будет изменен. Окончательное решение о том, кто получит визу и кто будет допущен в страну, остается за правительством принимающей страны, — приводит заявление ФИФА Sky Sports.

Артан стал первым сомалийским арбитром, включенным в список судей финальной стадии чемпионата мира. В 2025 году специалист был признан лучшим африканским арбитром по версии Африканской конфедерации футбола.

Телеканал «Матч ТВ» эксклюзивно покажет все матчи финальной стадии чемпионата мира, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.