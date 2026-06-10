Тренер сборной Узбекистана возмутился досмотром в США

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро выразил недовольство из-за процедуры досмотра команды с использованием служебных собак перед товарищеским матчем с командой Нидерландов в Нью-Йорке. Комментарий Каннаваро приводит телеканал Fox Sports.

Ранее ТАСС сообщал, что сборная Узбекистана проиграла нидерландцам со счетом 1:2.

"Они сказали мне, что это правила, но в итоге осмотр предназначался только для нас", - сказал Каннаваро.

Сотрудники службы безопасности со служебными собаками индивидуально досматривали каждого члена команды. Служба безопасности также проверяла личные вещи спортсменов и тренеров. Ранее подобному досмотру подверглись футболисты и тренеры сборных Сенегала и Ирака.

Чемпионат мира состоится с 11 июня по 19 июля, игры пройдут в США, Мексике и Канаде. В соревновании впервые примут участие 48 команд. Сборная Узбекистана, которая впервые сыграет на мировом первенстве, встретится на групповом этапе с командами Португалии, Колумбии и ДР Конго.