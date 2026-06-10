Микель Оярсабаль высказался о шансах сборной Испании на победу на ЧМ-2026

Нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль ответил на вопрос о шансах национальной команды на победу в чемпионате мира 2026 года. Испанцы сыграют в группе Н с национальными командами Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая.

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