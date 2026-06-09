Сборная Сенегала подверглась строгому досмотру в США

По прибытии в США сборная Сенегала подверглась строгому досмотру на взлётно‑посадочной полосе. Инспекторы потребовали от спортсменов снять обувь и проверить содержимое всех сумок.

Такие меры — часть усиленного протокола безопасности, который действует в отношении всех участников чемпионата мира 2026 года на территории Соединённых Штатов.

Причина ужесточения процедур — изменения в миграционной политике США, введённые при администрации Дональда Трампа. Африканские сборные, включая Сенегал, нередко сталкиваются с повышенным вниманием пограничных служб при въезде в западные страны. Подобные случаи на крупных международных турнирах фиксировались и ранее в отношении команд из Африки и Ближнего Востока; это вызывало критику со стороны ФИФА и национальных футбольных федераций.

Аналогичному досмотру в Нью‑Йорке подверглась и сборная Узбекистана.

ЧМ-2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля в трёх странах: США, Канаде и Мексике.