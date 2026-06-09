Букмекеры предсказали самую результативную сборную на ЧМ

Предсказана самая результативная сборная на ЧМ-2026. Об этом сообщает Betonmobile.

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Букмекеры считают, что больше всех на ЧМ-2026 забьет сборная Испании. Поставить на это можно с коэффициентом 4,50.

Также в числе претендентов на звание самой результативной команды находятся сборные Франции и Англии. Ставки на их успех принимаются с коэффициентами 5,50 и 7,00.

Чемпионат мира по футболу-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Испанцы сыграют в группе Н с командами Саудовской Аравии, Уругвая и Кабо-Верде.

Ранее стало известно, что в США не пустили лучшего футбольного судью Африки Омара Артана, который должен был работать на матчах ЧМ. Международная федерация футбола (ФИФА) не стала вмешиваться в ситуацию.