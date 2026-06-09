ФИФА будет за деньги показывать имена болельщиков на ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) предлагает болельщикам за $79 разместить свои имена на больших экранах стадионов во время матчей чемпионата мира. Об этом сообщает портал The Athletic.

Предложение охватывает все 72 матча группового этапа. Уточняется, что в рамках данной услуги имя может появиться на табло стадиона во время предматчевой разминки. Также сообщения не должны содержать эмодзи и ограничены 30 символами.

Чемпионат мира состоится с 11 июня по 19 июля, игры пройдут в США, Мексике и Канаде. В соревновании впервые примут участие 48 команд.