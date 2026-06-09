Ветеран сборной России назвал фаворита ЧМ

Экс-игрок сборной России Владимир Гранат заявил, что считает Францию фаворитом чемпионата мира, передает Sport24.

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«Для меня безусловный фаворит турнира — Франция, у которой самый мощный состав. Можно даже две или три команды собрать. Также мои фавориты — это Португалия, Бразилия и Испания», — сказал Гранат.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. Договориться об этом не удалось, однако базироваться иранская команда будет именно в Мексике.