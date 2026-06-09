Лучший арбитр Африки рассказал об отказе во въезде в США для работы на ЧМ

Лучший арбитр Африки-2025 Омар Артан рассказал об отказе во въезде в США для работы на матчах ЧМ-2026.

По словам сомалийского арбитра, допрос иммиграционных служб по прилете в США длился более 11 часов – у Артана проверили документы, включая справки от ФИФА, а также онлайн-материалы о его судейской карьере. После этого судью перевели в камеру предварительного заключения, где он провел несколько часов до рейса в Стамбул. Артан утверждает, что ему не объяснили причину отказа во въезде. Сомалиец также заявил, что готовился к чемпионату мира четыре года, проходя курсы ФИФА в Катаре и ОАЭ.

«Я очень, очень разочарован. Я всего лишь судья, который пытается осуществить свою мечту, самую большую мечту в моей жизни, – поехать на чемпионат мира. У меня были все необходимые документы и тому подобное. У меня была нужная виза. Думаю, у них проблемы с моей страной», – сказал Артан.

Таможенная и пограничная служба США в своем заявлении также не объяснила причину отказа впустить Артана в страну.