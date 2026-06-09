Лучший арбитр Африки рассказал об отказе во въезде в США для работы на ЧМ

Арбитра Артана допрашивали более 11 часов перед отказом во въезде в США на ЧМ: «У меня была виза, все документы. У них проблемы с моей страной, думаю»
Лучший арбитр Африки-2025 Омар Артан рассказал об отказе во въезде в США для работы на матчах ЧМ-2026.
По словам сомалийского арбитра, допрос иммиграционных служб по прилете в США длился более 11 часов – у Артана проверили документы, включая справки от ФИФА, а также онлайн-материалы о его судейской карьере. После этого судью перевели в камеру предварительного заключения, где он провел несколько часов до рейса в Стамбул. Артан утверждает, что ему не объяснили причину отказа во въезде. Сомалиец также заявил, что готовился к чемпионату мира четыре года, проходя курсы ФИФА в Катаре и ОАЭ.
«Я очень, очень разочарован. Я всего лишь судья, который пытается осуществить свою мечту, самую большую мечту в моей жизни, – поехать на чемпионат мира. У меня были все необходимые документы и тому подобное. У меня была нужная виза. Думаю, у них проблемы с моей страной», – сказал Артан.
Таможенная и пограничная служба США в своем заявлении также не объяснила причину отказа впустить Артана в страну.
«Путешественник прошел дополнительный досмотр, что является обычной частью процесса проверки, когда сотрудникам полиции необходимо проверить информацию или определить допуск. После проверки путешественник, судья чемпионата мира по футболу, был признан невъездным из-за проблем с проверкой», – говорится в заявлении.
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