Оценены шансы Месси забить во всех матчах ЧМ-2026

Букмекеры оценили шансы Лионеля Месси отличиться во всех матчах чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает Betonmobile.

Поставить на то, что форвард забьет во всех играх своей команды на турнире, можно с коэффициентом 35,00. При этом не имеет значения, сколько встреч аргентинцы проведут на мундиале.

На чемпионате мира-2022 Месси отличился в шести из семи матчей, а аргентинцы выиграли титул. Без голов форвард остался только в игре третьего тура группового этапа против Польши (2:0), в которой нападающий не реализовал пенальти.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в Канаде, Мексике и США с 11 июня по 19 июля. Аргентина сыграет в группе J с Алжиром, Австрией и Иорданией.