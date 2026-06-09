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Оценены шансы Месси забить во всех матчах ЧМ-2026

Lenta.ru

Букмекеры оценили шансы Лионеля Месси отличиться во всех матчах чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает Betonmobile.

Оценены шансы Месси забить во всех матчах ЧМ-2026
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Поставить на то, что форвард забьет во всех играх своей команды на турнире, можно с коэффициентом 35,00. При этом не имеет значения, сколько встреч аргентинцы проведут на мундиале.

На чемпионате мира-2022 Месси отличился в шести из семи матчей, а аргентинцы выиграли титул. Без голов форвард остался только в игре третьего тура группового этапа против Польши (2:0), в которой нападающий не реализовал пенальти.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в Канаде, Мексике и США с 11 июня по 19 июля. Аргентина сыграет в группе J с Алжиром, Австрией и Иорданией.