Депутат Свищев оценил отзыв квот для иранских болельщиков на ЧМ

Депутат Свищев об отзыве квот для иранских болельщиков на ЧМ-2026: «Недопустимо с точки зрения спорта, но по соображениям безопасности — возможно, единственный правильный вариант»
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев высказался об отзыве квот на билеты для болельщиков из Ирана за два дня до старта ЧМ-2026.
«Я был уверен, что иранцы не поедут на чемпионат мира — конфликт в активной стадии. Ехать в страну, которая с тобой по разные стороны баррикад? Конечно, неплохо, что они все-таки поехали, но иранских болельщиков не допустили из-за безопасности. С точки зрения спорта это недопустимо, но по соображениям безопасности — возможно, единственный правильный вариант», — сказал Свищев.
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«Мы победим Месси, иншалла. Они много провоцируют, но мы должны сохранять спокойствие и действовать с умом». Форвард Алжира Маза о матче с Аргентиной на ЧМ
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