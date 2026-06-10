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Депутат Свищев об отзыве квот для иранских болельщиков на ЧМ-2026: «Недопустимо с точки зрения спорта, но по соображениям безопасности — возможно, единственный правильный вариант»

Sports.ru

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев высказался об отзыве квот на билеты для болельщиков из Ирана за два дня до старта ЧМ-2026.

Депутат Свищев оценил отзыв квот для иранских болельщиков на ЧМ
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«Я был уверен, что иранцы не поедут на чемпионат мира — конфликт в активной стадии. Ехать в страну, которая с тобой по разные стороны баррикад? Конечно, неплохо, что они все-таки поехали, но иранских болельщиков не допустили из-за безопасности. С точки зрения спорта это недопустимо, но по соображениям безопасности — возможно, единственный правильный вариант», — сказал Свищев.
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