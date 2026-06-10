Тухель не считает сборную Англии фаворитом ЧМ‑2026

Сборная Англии по футболу не входит в число главных претендентов на победу на чемпионате мира 2026 года, заявил главный тренер команды Томас Тухель.

© Матч ТВ

На групповой стадии турнира англичане сыграют со сборными Хорватии (17 июня), Ганы (23 июня) и Панамы (27 июня).

— Мы не являемся одними из главных фаворитов. Мы не можем ими быть, потому что не выигрывали чемпионат мира уже очень‑очень много лет (с 1966 года — прим. «Матч ТВ»). Есть команды, добившиеся большего успеха на турнирах в последнее время. Поэтому они фавориты, а мы боремся за трофей. Это как если бы вы… поехали на Уимблдон, но никогда его до этого не выигрывали… Вы не фаворит. Но вы можете его выиграть, конечно, и мы хотим выиграть чемпионат мира, но мы знаем, что для этого требуется — хладнокровие и сосредоточенность на наших действиях. Я убежден, что в случае выхода в четвертьфинал можно пройти весь путь до конца. Нужно постараться уверенно сыграть на групповом этапе и не отвлекаться на лишние размышления. У меня есть вера. У всех нас есть вера. У нас есть мечта, но она сопряжена с ответственностью, упорным трудом, преданностью делу и дисциплиной, а иногда и с разочарованиями и неудачами. Все это входит в планы, но… Мы осмеливаемся мечтать, и это важно, — приводит слова Тухеля Рейтер.

Телеканал «Матч ТВ» покажет матчи финальной стадии чемпионата мира, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.