Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов ЧМ

Известный портал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых футболистов, которые сыграют на предстоящем чемпионате мира — 2026. Рейтинг возглавил нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду с общим годовым доходом в размере $ 300 млн.

Топ-10 высокооплачиваемых игроков чемпионата мира по версии Forbes выглядит следующим образом:

1. Криштиану Роналду, сборная Португалии — $ 300 млн.

2. Лионель Месси, Аргентина — $ 140 млн.

3. Килиан Мбаппе, Франция — $ 95 млн.

4. Эрлинг Холанд, Норвегия, — $ 80 млн.

5. Винисиус, Бразилия — $ 60 млн.

6. Мохамед Салах, Египет — $ 55 млн.

7. Садио Мане, Сенегал — $ 54 млн.

8. Джуд Беллингем, Англия — $ 44 млн.

9. Ламин Ямаль, Испания — $ 43 млн.

10. Гарри Кейн, Англия — $ 41 млн.