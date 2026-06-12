Суперкомпьютер назвал фаворитов ЧМ-2026

Уже совсем скоро стартует исторический чемпионат мира по футболу 2026 года, который впервые в истории примут сразу три страны - США, Канада и Мексика. Турнир станет самым масштабным за всю историю: количество участников расширилось до 48 сборных. Пока команды завершают подготовку, аналитики и суперкомпьютеры пытаются угадать фаворитов ЧМ-2026.

Группы ЧМ-2026

Жеребьевка обещает болельщикам множество интригующих встреч на групповом этапе. Например, в группе A сыграют Мексика, ЮАР, Чехия, Южная Корея. В группе B выступят Канада, Швейцария, Катар, а также Босния и Герцеговина. В группу D вошли США, Парагвай, Австралия, Турция.

В группе F сойдутся Нидерланды, Япония, Тунис, Швеция. Группу G сформируют Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия. В других квартетах тоже полно ярких комбинаций: в одном из них сыграют Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия, а в группе I оказались Франция, Сенегал, Ирак, Норвегия. Масштабное расширение состава участников делает этот чемпионат мира по футболу самым непредсказуемым в XXI веке.

Исторические успехи команд на ЧМ

Исторически лидерами чемпионатов мира выступали признанные латиноамериканские и европейские сборные. На предыдущих турнирах можно было видеть доминирование разных футбольных культур - от яркой и атакующей бразильской до строгой, прагматичной оборонительной дисциплины европейцев. Победителями пяти последних ЧМ были (по убывающей от 2022 до 2006 года): Аргентина, Франция, Германия, Испания, Италия.

Предыдущие чемпионаты мира учат, что былые заслуги не гарантируют новых побед. В условиях современного интенсивного футбола даже самым титулованным сборным приходится кардинально перестраивать свою игровую модель, чтобы выдерживать конкуренцию.

Фавориты чемпионата мира 2026 года: что думает суперкомпьютер

Суперкомпьютер Opta провел 10 000 симуляций турнира, чтобы рассчитать математические шансы каждого претендента на победу. Результаты компьютерного анализа удивили многих: вопреки статусу действующих чемпионов мира у Аргентины, на первую строчку вырвалась европейская сборная.

По результатам компьютерного анализа главные претенденты на титул расположились в следующем порядке:

Испания (16,1%) - главный фаворит турнира по мнению искусственного интеллекта. Франция (13,0%) - действующий вице-чемпион мира. Англия (11,2%) - команда под руководством нового тренера Томаса Тухеля замыкает тройку лидеров по версии Opta. Аргентина (10,4%) - действующий обладатель кубка, команда Лионеля Месси. Португалия (7,0%) - закрывает топ-5 претендентов, «последний шанс» 41-летнего Криштиану Роналду. Бразилия (6,6%) - традиционно сильная латиноамериканская сборная, переживающая перестройку. Германия (5,1%) - возможный «скрытый фаворит».

Главным фаворитом чемпионата мира суперкомпьютер назвал Испанию. После триумфа на Евро команда Луиса де ла Фуэнте демонстрирует самый зрелый футбол на планете. Опираясь на центр поля в лице Родри, испанцы располагают невероятным балансом молодости и опыта. Вторыми идут французы во главе с их капитаном Килианом Мбаппе. Глубина состава Франции позволяет выставить два равноценных состава, но эксперты, опрошенные CNN отмечают, что их успех зависит от микроклимата внутри команды и готовности Мбаппе отрабатывать в обороне. На третьем месте расположилась Англия, которая доминировала в квалификации под началом нового тренера Томаса Тухеля, не пропустив ни одного мяча. Уверенная игра и мечта повторить успех 1966 года делают англичан грозной силой.

Аргентина с Лионелем Месси занимает четвертую строчку. Для 38-летнего Лионеля Месси этот Мундиаль станет лебединой песней, и хотя команда попала в относительно легкую группу с Австрией, Алжиром и Иорданией, удержать кубок второй раз подряд будет трудно. За пределами большой четверки расположилась Португалия, где Криштиану Роналду постарается доказать, что его эпоха еще не ушла, а также Бразилия, переживающая затяжную тактическую перестройку.

Германия Юлиана Нагельсманна котируется скромнее, в частности из-за неудачной сетки, которая пророчит немцам возможную встречу с Францией уже на стадии 1/16 финала. Что касается хозяев турнира, то суперкомпьютер непреклонен: шансы США составляют всего 1,2 процента, Мексики - 1,0 процента, а Канады - 0,52 процента.

Бразилия

Пятикратные чемпионы мира всегда входят в шорт-лист главных фаворитов любого футбольного турнира. История успеха «Селесао» уникальна, но текущая команда находится в стадии глубокой тактической перестройки. Несмотря на обилие сильных звезд, бразильцам пока не хватает стабильности в оборонительных действиях, что может стать проблемой на поздних стадиях плей-офф.

С момента окончания ЧМ-2022 в Катаре у Бразилии сменилось четыре тренера: два временных (один из которых проработал чуть больше года), а затем последовало неожиданное назначение Карло Анчелотти. Винисиус Жуниор, несомненно, главная звезда и надежда Бразилии. Седьмой номер мадридского «Реала» демонстрирует умение играть один на один, делает голевые передачи и забивает с левого фланга.

Франция

Французская сборная - один из главных фаворитов современного мирового футбола. Команда обладает колоссальным опытом больших побед, а ее лидеры находятся на пике своей карьеры, что делает Париж одним из главных претендентов на победу от Европы.

Команда обладает одной из самых грозных атакующих линий на турнире. Талантливых игроков так много, что иногда сборная может позволить себе оставить Усмана Дембеле, нынешнего обладателя «Золотого мяча», на скамейке запасных.

Германия

Анализ команды показывает высокий атакующий потенциал и отличную интеграцию молодых талантов. Однако шансы немцев во многом снижает крайне тяжелая и неудобная потенциальная сетка плей-офф.

Аргентина

Аргентинцы сохранили свой сыгранный костяк и «менталитет победителей». Сердцем этой сборной остается гениальный Лионель Месси. Болельщики верят, что его магия поможет команде повторить недавний грандиозный успех.

Италия

Итальянская сборная переживает непростой период восстановления и смены поколений. После пропущенных турниров команда жаждет доказать свою состоятельность в условиях жесткой международной конкуренции. И хотя суперкомпьютер не включает их в первую семерку главных претендентов, прагматичный стиль игры и умение обороняться могут стать сюрпризом для зрителей.

Новые звезды и молодые таланты на чемпионате мира

Предстоящий чемпионат мира по футболу откроет новые имена. Молодые игроки, которые могут произвести настоящий фурор, сегодня есть практически в каждой сильной сборной. Роли перспективной молодежи в командах-фаворитах становятся определяющими: их дерзость, высокая скорость и нестандартные подходы призваны взламывать насыщенную оборону соперников. Тренеры все чаще доверяют вчерашним дебютантам ключевые позиции на поле, делая ставку на их свежесть.

По мнению спортивных аналитиков, одной из звезд ЧМ-2026 станет испанский вундеркинд Ламин Ямаль, чья зрелая игра в атаке может помочь ему установить новые рекорды. Конкуренцию ему составит дерзкий бразильский нападающий Эндрик, демонстрирующий взрывную скорость и феноменальное чутьё. Не меньше взглядов приковано ко французскому таланту Дезире Дуэ из ПСЖ, а также к турецкому нападающему Кенану Йылдызу - он элегантен во владении мячом, технически одарен и способен создавать блестящие моменты практически из ничего.

Ключевые факторы успеха на турнире

В современном футболе исход матчей решают мельчайшие детали. Огромную роль играет тренерский штаб и его способность оперативно реагировать на изменения по ходу игры. Ярким примером тактического усиления служит сборная Англии, чьи позиции заметно усилились после назначения Томаса Тухеля. Системный подход Томаса Тухеля позволил англичанам выдать безупречную серию в квалификации без пропущенных мячей.

К тактическим особенностям также стоит отнести умение прессинговать и быстро переходить из обороны в атаку. Наконец, не стоит забывать про условия тренировок и яростную поддержку болельщиков на трибунах в США, Канаде и Мексике.

Проблемы и вызовы для участников

Главным кошмаром для любого тренера перед стартом такого крупного турнира остаются внезапные травмы ключевых игроков. Изнурительный клубный сезон в Европе выматывает футболистов, и физическое истощение может сыграть роковую роль.

Кроме того, колоссальная конкуренция среди сборных не позволит лидерам расслабиться ни на секунду. Длинные перелеты между городами и разные климатические зоны трех стран-хозяек станут серьезным испытанием на выносливость.

Фавориты чемпионата мира очерчены достаточно четко, но футбол бывает непредсказуем. Наряду с Лионелем Месси, особое внимание будет приковано к сборной Португалии, где нестареющий Криштиану Роналду выйдет на свой последний бой. Он сделает все возможное, чтобы завоевать единственный недостающий трофей в карьере.

Независимо от того, оправдаются ли расчеты суперкомпьютера, этот турнир будет иметь колоссальное значение для всего мирового сообщества, объединив миллионы сердец вокруг любимой игры.