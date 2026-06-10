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«Мы победим Месси, иншалла. Они много провоцируют, но мы должны сохранять спокойствие и действовать с умом». Форвард Алжира Маза о матче с Аргентиной на ЧМ

Sports.ru

Форвард «Байера» и сборной Алжира Ибрагим Маза считает, что его команда сможет обыграть Аргентину на ЧМ-2026.

Нападающий сборной Алжира верит в победу над Месси на ЧМ
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Сборные Алжира и Аргентины встретятся в 1-м туре группового этапа чемпионата мира, игра пройдет 17 июня.

«Мы должны достойно выступить на чемпионате мира, и первый матч против Аргентины будет очень важен. Они много провоцируют, но мы должны сохранять спокойствие, прикладывать максимум усилий и играть с умом – посмотрим, что из этого получится. Мы победим Месси, иншалла (по воле Божьей – Спортс’‘)», – сказал 20-летний Маза.
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