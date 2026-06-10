Нападающий сборной Алжира верит в победу над Месси на ЧМ

«Мы победим Месси, иншалла. Они много провоцируют, но мы должны сохранять спокойствие и действовать с умом». Форвард Алжира Маза о матче с Аргентиной на ЧМ
Форвард «Байера» и сборной Алжира Ибрагим Маза считает, что его команда сможет обыграть Аргентину на ЧМ-2026.
Сборные Алжира и Аргентины встретятся в 1-м туре группового этапа чемпионата мира, игра пройдет 17 июня.
«Мы должны достойно выступить на чемпионате мира, и первый матч против Аргентины будет очень важен. Они много провоцируют, но мы должны сохранять спокойствие, прикладывать максимум усилий и играть с умом – посмотрим, что из этого получится. Мы победим Месси, иншалла (по воле Божьей – Спортс’‘)», – сказал 20-летний Маза.
Петр Фрадков: «У нас плотное взаимодействие с World Athletics – переписки, контакты. Сейчас идет дискуссия по допуску спортсменов на юношескую Олимпиаду-2026»
«Мы победим Месси, иншалла. Они много провоцируют, но мы должны сохранять спокойствие и действовать с умом». Форвард Алжира Маза о матче с Аргентиной на ЧМ
Британка Гослинг сняла свою кандидатуру с выборов президента FIS
Петр Фрадков: «У нас плотное взаимодействие с World Athletics – переписки, контакты. Сейчас идет дискуссия по допуску спортсменов на юношескую Олимпиаду-2026»
«Мы победим Месси, иншалла. Они много провоцируют, но мы должны сохранять спокойствие и действовать с умом». Форвард Алжира Маза о матче с Аргентиной на ЧМ
Британка Гослинг сняла свою кандидатуру с выборов президента FIS