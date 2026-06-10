Экс-игрок «Челси» раскритиковал состав сборной Англии на ЧМ

Терри о составе Англии на ЧМ-2026: «Тухель допустил 3 или 4 ошибки – нужны лучшие игроки, если мы хотим победить. Всегда выберу Магуайра, а не Берна»
Бывший защитник «Челси» и сборной Англии Джон Терри заявил, что Томас Тухель допустил ряд ошибок при формировании состава на ЧМ-2026.
«Я считаю, что нужно вызывать лучших игроков. Если мы хотим выиграть этот чемпионат мира, у нас есть всего 13, 14 или 15 игроков, которые могут играть. Глядя на остальных футболистов в заявке, я не уверен, что они будут конкурировать с теми, кто будет играть. Прежде всего, он [Тухель] мне очень нравится. Я видел его работу в «Челси», когда он там тренировал, он принес нам успех в Лиге чемпионов. Мне нравится, что он не боится принимать важные решения, и я думаю, мы видели это. Но я не согласен с тем, что он не вызвал на чемпионат мира некоторых игроков. В первую очередь, Харри Магуайр. Люк Шоу на позиции левого защитника. Мы рассматриваем О’Райли в качестве левого защитника – думаю, ему нужен кто-то вроде Люка Шоу, кто мог бы помочь, успокоить, дать небольшой совет, потому что он наше будущее на следующих чемпионатах мира. Коул Палмер – это еще одно важное решение. Итак, я думаю, он ошибся в трех или четырех решениях. Думаю, чем дальше вы проходите на чемпионате мира, тем больше вам нужны ваши лучшие игроки. Я считаю [Магуайра] лучшим игроком, чем Дэн Берн, и если двое других [защитников] получат травмы, будь то Джон Стоунз или кто-то другой, я бы предпочел, чтобы их подменял Харри Магуайр. Думаю, он всегда представляет большую угрозу при стандартах и в концовках – я знаю, что Дэн Берн также представляет угрозу, когда играет на позиции левого защитника. Но я всегда выберу Магуайра», – сказал Терри в интервью Sports Uncensored.
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